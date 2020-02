Ours, mammouths, rhinocéros laineux, panthères, chevaux, bisons, cerfs, rennes, aurochs... Située en Ardèche, la grotte Chauvet abrite certaines des plus anciennes œuvres d'art de l'humanité. Inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2014, elle est cependant fermée au public pour préserver ces peintures datant de 36.000 ans. Elle est désormais accessible en réalité virtuelle et augmentée via Google.