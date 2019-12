Les internautes belges en ont décidé ainsi, dans le cadre du concours NameExoWorlds de l’Union astronomique internationale.

Nervia et Eburonia sont les nouveaux noms officiels de l’étoile HD49674 et de son exoplanète, situées à plus de 130 années-lumières de notre système solaire, dans la constellation du Cocher. Ainsi en ont décidé les 1 700 participants au vote belge qui a permis de déterminer la proposition gagnante parmi les quatre couples de noms présélectionnés.

Dans le cadre de son 100e anniversaire, l’Union astronomique internationale (UAI) a lancé le concours NameExoWorlds qui a permis à chaque pays dans le monde de donner un nom à une exoplanète et son étoile hôte qui lui avaient été attribué par l’UAI. En Belgique, les internautes ont été invités à proposer des noms (694 propositions ) puis à voter sur une liste de quatre finalistes. Ces quatre propositions soumises au vote étaient Nervia et Eburonia (74 % des suffrages), Saxophone et Ténor, Diversity et Natura, et Meuse et Escaut.

L’UAI a annoncé ce mardi les résultats du concours. Les noms lauréats pour la Belgique ont été proposés dans la première phase de la campagne par Gatien de Callatay, Henry Ordutowski et Thomas Plancke. Ils sont dérivés de "Nerviens" et de "Eburons", noms des plus fameuses tribus celtiques Belgae ayant peuplé la partie nord de la Gaule. Les Belgae ont donné leur nom à la province romaine de Gallia Belgica, puis plus tard à la Belgique. L’exoplanète attribuée à la Belgique, dix fois plus légère que Jupiter, a été découverte en 2002. Elle orbite autour d’une étoile similaire au Soleil à une distance équivalente à 6 % de la distance Terre-Soleil.