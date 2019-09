Mercredi 4 septembre, quatre phénomènes météorologiques majeurs ont été photographiés par un satellite de la Nasa, baptisé GOES 16 et utilisé par l’Administration Nationale Océanique et Atmosphérique (NOAA). De gauche à droite: Juliette (ouragan), Fernand (tempête tropicale), Dorian (ouragan) et Gabrielle (tempête tropicale) sont presque parfaitement alignés. Un cliché rare.





Au moment de la photographie, Dorian et Juliette étaient tous les deux classés en catégorie 2. Ils sévissaient alors respectivement au niveau de l'océan Atlantique et à l'est de l'océan Pacifique. Fernand et Gabrielle étaient quant à eux des tempêtes tropicales avec des vents soufflants à 75 et 85 km/h, touchant le nord-est du Mexique pour l'un, se dissipant dans l'est de l'Atlantique pour l'autre.





Le pic de la saison des cyclones se situe entre août et octobre.