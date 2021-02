L'histoire de Phineas Gage, l'homme qui a miraculeusement survécu à un violent accident mais avec une mystérieuse séquelle Sciences & Espace Marie Rigot

© OpenStax College

"Vous allez avoir du boulot." Cette boutade, lancée par Phineas Gage à l'arrivée du docteur venu le soigner plus d'une heure après qu'une barre de fer lui a transpercé le crâne, illustre parfaitement le cas de cet homme de 25 ans. Véritable mystère des neurosciences, le contremaître qui a survécu plus d'une fois à la mort fait encore couler beaucoup d'encre et soulève toujours de vives interrogations. Celui qui jouissait d'une réputation extraordinaire aurait, suite à son accident, changé du tout au tout. Au point de devenir un dangereux criminel ? Dans le cadre de son dossier "Il Etait Une Fois", La Libre retrace la mystérieuse histoire de Phineas Gage, cet homme bien sous tout rapport, qui a vu sa vie basculer le 13 septembre 1848.