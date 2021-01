S’il y a quelques années encore, dire de quelqu’un qu’il parle une langue étrangère comme Google Translate était une franche insulte, ce n’est plus forcément le cas aujourd’hui. La traduction automatique (TA) est en effet l’un des domaines liés à l’intelligence artificielle et au langage, disponible au quotidien pour tout internaute, qui ont fait un grand bond ces cinq dernières années. Comment cela fonctionne-t-il ? "En bref, on présente un très grand nombre d’exemples de bonnes traductions humaines à la machine et celle-ci va apprendre à reproduire des traductions humaines, avec un algorithme qui produit des textes. On va rectifier chaque fois - des milliards de fois - un peu les paramètres internes de la machine pour qu’elle refasse un peu plus précisément la tâche confiée", nous explique François Yvon, chercheur au LISN/CNRS, membre du groupe Traitement du langage parlé et qui s’exprimait lors d’une conférence sur ces thèmes organisée par le CNRS.