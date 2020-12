Le confinement a nui aux femmes scientifiques Sciences & Espace Sophie Devillers

© Shutterstock

"Une réunion est une espèce de mini-société, c’est une représentation à la fois de la composition des organisations et de leur mode de fonctionnement", déclare d’emblée Sophie Thunus, professeure de management des services et établissements de santé à l’UCLouvain. Et ces réunions, miroirs sociaux, ont lieu dans une société marquée par les inégalités de genre. Elles révèlent donc celles-ci.