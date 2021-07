Il était 17 h 35 ce dimanche 11 juillet lorsque le vaisseau Virgin Galatic s’est immobilisé sur la piste du Spaceport America dans le désert du Nouveau-Mexique. À son bord Richard Branson, trois autres passagers et deux pilotes. Ensemble, ils viennent de s’offrir une petite virée à 100 kilomètres au-dessus de nos têtes. Ils sont les premiers véritables touristes de l’espace.

Richard Branson, 70 ans, fondateur du groupe Virgin qui a été actif dans l’industrie musicale, l’aviation, le fitness et bien d’autres domaines, vient de coiffer sur le fil son adversaire Jeff Bezos, le père d’Amazon, dans cette course à l’apesanteur. Si tout se passe comme prévu, ce dernier s’envolera le 20 juillet à bord de sa fusée New Shepard développée par sa société Blue One.

