Des espèces de dinosaures avaient fait de l’Arctique leur lieu de vie permanent et avaient probablement développé des techniques pour survivre au froid, selon une nouvelle étude publiée dans Current Biology.

Cette étude est la première à donner la preuve qu’au moins sept espèces de dinosaures étaient capables de se reproduire à ces latitudes extrêmement hautes. Les espèces découvertes incluent des hadrosauridés (ou dinosaures à bec de canard), des dinosaures à corne comme les cératopsiens, et des carnivores comme les tyrannosaures. "Nous associons les dinosaures aux environnements tropicaux, mais la Terre entière n’était pas ainsi", indique Patrick Druckenmiller, auteur principal de l’étude (Université de l’Alaska Museum of the North). L’Arctique était plus chaud à l’époque qu’il ne l’est aujourd’hui, mais les conditions restaient très exigeantes. La température annuelle était d’environ 6 °C, mais des températures bien inférieures étaient de mise, avec des chutes de neige, en hiver.

"Nous savons dorénavant que la plupart des dinosaures carnivores qui se trouvaient là avaient probablement des plumes. Vous pouvez imaginer cela comme leur propre doudoune, pour les aider à survivre à l’hiver." Les chercheurs pensent que les herbivores les plus petits s’enterraient sous terre et hibernaient. Et les plus grands, avec plus de réserves de graisse, s’en remettaient, eux, à des brindilles et écorces de moindre qualité afin de traverser l’hiver. Par ailleurs, le fait que les dinosaures restaient toute l’année en Arctique est un indice de plus pointant vers l’idée que les dinosaures étaient des animaux à sang chaud. Ils représenteraient alors un point d’évolution entre les reptiles à sang froid et les oiseaux à sang chaud.