Sciences & EspaceVidéo Marie-Pierre Lissoir, lauréate des Trophées des Belges du bout du monde : "Au Laos, la musique sert à communiquer avec le esprits" Sabine Verhest et Sophie Devillers

Au Laos, il existe une cinquantaine d'ethnies différentes, qui ont leur propre identité musicale. La Belge Marie-Pierre Lissoir exerce le rare métier d'ethnomusicologue et étudie l'usage de la musique et des instruments chez ces populations. Dans ce pays d'Asie du Sud-Est, la musique est utilisée couramment pour négocier avec les esprits et apporter la guérison, guider l'âme des morts vers l'au-delà. Et puis tout simplement pour exprimer ses sentiments, dans une culture où on ne le fait pas de façon directe. Plongée dans un univers fascinant, en sons et en images.