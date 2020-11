Le lanceur léger Vega qui avait décollé à 22H52 depuis Kourou en Guyane française (02H52 HB) a rencontré une "anomalie" du fait d'une "déviation de la trajectoire".

"La mission est perdue" a confirmé en direct quelques minutes plus tard depuis le centre spatial de Kourou Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace, la société qui opère les lancements.

La société belge Spacebel a fourni le système informatique de démarrage des huit instruments à bord, ainsi que le logiciel de vol principal de la charge utile d'un des deux satellites à bord, le Français Taranis. De plus, la société spatiale s'est également investie aux côtés de l'entreprise italienne Avio dans le développement et l'évolution du logiciel de vol pilotant le lanceur européen Vega, dans les activités de génie logiciel de guidage, de navigation et de contrôle de Vega. Elle est en outre responsable du logiciel de simulation qui a permis de vérifier et de valider les différentes fonctions de l'ordinateur de bord du lanceur.