À 44 ans, la version longue du curriculum vitae de l'astrophysicienne belge Yaël Nazé fait déjà 75 pages.

En juin 1999, elle devient ingénieure civile électricien, diplômée de la Faculté Polytechnique de Mons. Elle clôture ensuite un doctorat en Sciences à l'université de Liège avec la plus grande distinction et les félicitations du jury en 2004. Elle est aujourd'hui maître de recherches au Fonds de la recherche scientifique, au sein du Groupe d’Astrophysique des Hautes Énergies (GAPHE) de l’Institut d’Astrophysique et de Géophysique de l’Université de Liège.

Outre cet imposant CV, Yaël Nazé possède une fameuse et agréable capacité à vulgariser les informations complexes, propres au secteur dans lequel elle exerce. Dans son dernier ouvrage intitulé Astronomie de l'étrange et paru chez Belin, l'astrophysicienne met la science à portée de tout le monde. Avec un certain plaisir, elle nous emmène dans l’espace et dans l’histoire (avec un petit et un grand H).

Newton était-il aussi sympa que célèbre ? Savez-vous que l’Univers pourrait bien être en pétard ou au moins chiffonné ? Dans l'ouvrage de Yaël Nazé, ne vous étonnez pas de croiser des hommes et des femmes singuliers aux destins étonnants, des objets célestes étranges et des hallucinations collectives. Vous reviendrez de ce voyage inédit dans les étoiles, riche d’anecdotes cosmiques, et avec une certitude : l’Univers n’a pas fini de nous étonner.