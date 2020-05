Ce samedi 30 mai, l'entreprise SpaceX a marqué l'histoire spatiale de son empreinte.

Les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley se sont envolés samedi du centre spatial Kennedy en Floride à bord d'une fusée SpaceX, première société privée à se voir confier par la Nasa la responsabilité d'acheminer ses précieux astronautes. Profitant d'une éclaircie, une fusée de la société fondée par Elon Musk a décollé à 15H22 (21H22 HB) et placé en orbite sans encombre la capsule Crew Dragon une dizaine de minutes plus tard, pour son premier vol habité, et le premier lancé par les Etats-Unis depuis 2011.

"Félicitations (...) pour ce premier voyage habité pour Falcon 9, c'était incroyable", a dit l'astronaute Doug Hurley, commandant du vaisseau alors que Dragon filait déjà à 27.000 km/h, à environ 200 km d'altitude.

Les deux hommes atteindront l'ISS dimanche à 14H29 GMT (16h29 à Bruxelles).

Revivez ce décollage historique en images: