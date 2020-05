SpaceX va tenter de lancer samedi dans l'espace deux astronautes de la Nasa malgré une météo incertaine, ont annoncé la société et le patron de l'agence spatiale.

"Nous nous préparons pour le lancement aujourd'hui", a tweeté Jim Bridenstine, en ajoutant que le risque d'annulation en raison du mauvais temps restait de 50%. Le décollage est prévu à 15H22 (19H22 GMT) du centre spatiale Kennedy en Floride.

Une première tentative avait été arrêtée à la dernière minute mercredi par crainte de la foudre.

La mission est cruciale: le premier vol habité partant des Etats-Unis depuis neuf ans, et le premier confié à une société privée. La Nasa et le patron de SpaceX, Elon Musk, ont confirmé samedi matin que la météo, bien qu'incertaine, ne stopperait pas les préparatifs pour un décollage, qui aura lieu sous les yeux du président Donald Trump.

Doug Hurley et Bob Behnken vont donc bientôt recommencer à l'identique ce qu'ils ont fait mercredi: revêtir les combinaisons spatiales blanches et noires qui ressemblent enfin à celles des films de science fiction; les adieux à leurs familles; le convoi jusqu'à la fusée dans une voiture électrique Tesla, publicité offerte par la Nasa à Elon Musk qui a créé la marque; et enfin la longue procédure pour s'installer et préparer la capsule Crew Dragon, au sommet de la fusée qui les propulsera dans l'espace à cinq fois la vitesse du son.