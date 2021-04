Après 24 heures à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX, l'astronaute français a rejoint ses collègues à l'intérieur de la Station spatiale internationale.

Dans le cadre de sa mission Alpha, il réalisera plus de deux cents expériences scientifiques et effectuera des activités de maintenance du complexe orbital aux côtés d’astronautes américains, japonais et russes. Et ce vendredi, l'astronaute de l’ESA a donné une conférence de presse.

Voici quelques extraits.