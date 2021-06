Thomas Pesquet de retour dans la Station après sa sortie dans l'espace

Sciences & Espace

L'astronaute français Thomas Pesquet a regagné sans encombre dimanche l'intérieur de la Station spatiale internationale (ISS) après une nouvelle sortie dans l'espace de plus de six heures, consacrée à l'installation de nouveaux panneaux solaires sur l'ISS. C'est la quatrième sortie de Thomas Pesquet dans l'espace, et la seconde lors de cette mission, menée avec son co-équipier américain Shane Kimbrough.