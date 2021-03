Un astéroïde presque aussi gros que le Golden Gate Bridge devrait passer devant la Terre à la fin du mois de mars. Il s'agira de l'astéroïde le plus grand et le plus rapide à traverser notre espace cette année. Mais pas d'inquiétude ! Il ne s'approchera pas assez près de notre planète pour causer des troubles majeurs.

2001 FO32, nom de l'astéroïde en question, est également plus petit que le dernier grand astéroïde qui est passé près de la Terre il y a environ un an. Il sera toutefois trois fois plus proche de nos têtes et beaucoup plus rapide, comme l'explique la NASA par voie de communiqué.

Il mesure entre 396 et 680 mètres de large et devrait passer à une distance de 2 millions de kilomètres, le 21 mars. Une distance qui va permettre aux astronomes d’étudier l'objet céleste, officiellement considéré comme un astéroïde "proche de la Terre".

Le rocher atteindra la vitesse exceptionnellement rapide de 124 000 kilomètres/heure.

"Il s'agit de l'approche la plus proche prévue en 2021 pour un astéroïde de taille modérée, c'est-à-dire d'au moins plusieurs centaines de mètres", a déclaré Paul Chodas, directeur du Center for Near-Earth Object Studies, à CBS News.

Depuis sa découverte en 2001, les experts ont suivi sa trace. “Actuellement, on sait peu de chose sur cet objet, donc ce passage si proche nous donne une incroyable opportunité d’en apprendre beaucoup”, a expliqué Lance Benner, scientifique du Jet Propulsion Laboratory de la Nasa.