Vous étiez debout à 6h du matin, ce vendredi 12 février ? Alors, vous avez peut-être aperçu une boule de feu traverser le ciel à grande vitesse. L'institut royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique l'a confirmé, il s'agissait bien d'un météore.

Des Belges, des Anglais, des Français, des Néerlandais et des Allemands ont pu apercevoir la boule de feu, car celle-ci est passée au-dessus de la Manche, comme l'a expliqué l'institut. Le passage du corps céleste a été immortalisé par une caméra positionnée à la frontière germano-autrichienne.

Nos confrères de RTL info ont recueilli les témoignages de Belges qui ont aperçu le météore.

"Je pense avoir aperçu une météorite ce matin, est-ce possible ? C'était impressionnant, ça été tellement vite! Une boule de feu qui tombe du ciel", explique Isabelle.



"J’ai vu un point lumineux dans le ciel, plus gros qu’une étoile, beaucoup plus lumineux aussi, qui bougeait très rapidement vers le bas, rectiligne et vertical", raconte pour sa part Régis.

Un phénomène impressionnant, mais pas rare pour autant. La météorite a, cette fois-ci, atterri dans la mer. Aucune chance donc de retrouver des fragments sur notre territoire.