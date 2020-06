Un "cercle de feu" sera visible dans le ciel depuis certains pays d'Afrique et d'Asie, ce lundi 21 juin.

Aussi appelé "anneau de feu", l'éclipse annulaire de Soleil est un phénomène astrologique au cours duquel la Lune vient se positionner entre le Soleil et la Terre. L'astre lunaire, légèrement inférieur à l'étoile solaire en diamètre, laisse alors apparaître un fin cercle lumineux, ne cachant pas la totalité du Soleil. Ce genre d'éclipses se produisent tous les un ou deux ans, et ne peuvent s'observer, de manière complète, que sur des zones bien précises de la planète.

Cette année, l'Afrique centrale, le Moyen-Orient, le nord de l'Inde, le sud-est de l'Asie pourront observer le phénomène dans sa totalité, qui durera plus de cinq heures. Le sud et l'est de l'Europe, ne se contentera que d'une éclipse partielle, observable entre 5h45 et 11h34 heure belge, ce lundi.