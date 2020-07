Voici la chercheuse Belge qui aidera à choisir les trésors à ramener de Mars © de tessières Sciences & Espace Sophie Devillers

La communauté scientifique mondiale met beaucoup d’espoir dans les échantillons de roches martiennes, qui doivent être ramenés par la mission dont la première étape est lancée le 30 juillet. Pour les aider à sélectionner les plus significatifs sur place, la Nasa et l’Esa ont fait appel à un groupe d’une douzaine de scientifiques dont six Américains, un Canadien et cinq Européens, parmi lesquels une Belge.