Match arrêté, bagarre, mâchoire cassée : l’hommage à Ibrahim a très mal tourné au mini-foot

Ce dimanche matin, on apprenait le tragique décès d’Ibrahim, ce jeune joueur de football de 19 ans qui évoluait à Stéphanois, un club basé à Court-Saint-Etienne. Le jeune footballeur a fait un arrêt cardiaque sur le terrain lors d’un match de réserve, samedi en fin de journée, et est décédé après avoir été emmené à l’hôpital.

Son décès a suscité une vive émotion dans le monde du ballon rond.

Également au sein de son équipe de mini-foot, le M. Wac Ottignies 2, club de nationale et de P5 brabant. Ce lundi soir, l’équipe B a voulu lui rendre hommage en écrivant son nom sur la feuille de match. Ses partenaires ont demandé à leur adversaire, l’équipe de Drink Team Nil 2, de respecter une minute de silence. Chose que les locaux ont fait dans le respect.

Les amis d’Ibrahim étaient nombreux sur le bord du terrain afin de rendre hommage à leur ami parti trop tôt.

Alors que tout se passait bien au début du match, la rencontre s’est quelque peu tendue ensuite et les Ottintois ont vu deux de leurs joueurs se faire exclure (ndlr : après avoir reçu un carton jaune) avant qu’un joueur de la Drink Team Nil ne reçoive également la même punition et doive aussi quitter le terrain.

Un conflit a eu lieu entre ce dernier et un joueur adverse et le ton est très vite monté. L’Ottintois a alors tenté d’asséner un coup de tête au joueur local exclu et a reçu un carton rouge.

Le match qui aurait dû être un bel hommage à Ibrahim a été arrêté et, à l’issue de celui-ci, le joueur de la Drink Team Nil exclu se retrouvait seul dans son vestiaire. C’est alors que le joueur exclu, qui était accompagné, est rentré dans le vestiaire et s’est mis à frapper le joueur local.

Ce dernier s’est ensuite réfugié dans le bar, où il pensait être à l’abri mais il fut, une nouvelle fois, attaqué par le même joueur adverse.

Ce dernier risque de grosses sanctions sportives puisque l’arbitre, qui était encore présent au moment des faits, a détaillé le déroulé des incidents dans son rapport de match.

Le joueur de la Drink Team Nil est loin de s’en être sorti indemne. Il souffre d’une fracture à la mâchoire et se faisait opérer d’urgence ce jeudi. Il sera absent des terrains pour une durée d’au moins 3 à 4 mois et sera également absent de son travail pendant plusieurs semaines.

Suite à la bagarre, la police a été appelée par les supporters du club local. Quand les autorités sont arrivées sur place, les Ottintois étaient tous partis de la salle.

Le lendemain des faits, les responsables de la Drink Team Nil ont fourni aux autorités policières les images de surveillance de la buvette sur lesquelles une partie de la bagarre est visible.

Une plainte a été déposée à la police par le joueur blessé.