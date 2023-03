Le bois de Hal revêtira son manteau bleuté de jacinthes à la mi-avril

Afin de ne pas (trop) troubler la tranquillité des lieux, dont la popularité va croissante, l'Agence flamande pour la nature et les forêts cherche cette année des bénévoles supplémentaires pour rejoindre les quelques dizaines de volontaires encadrant déjà l'événement. Dénicher les recoins les plus bucoliques, réorienter les flâneurs égarés et veiller à ce que ces admirateurs restent sur les sentiers, telles sont les tâches dévolues à ces petites mains. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature à l'adresse brabantsewouden.anb@vlaanderen.be.

La ville de Hal demande pour sa part aux touristes d'un jour de délaisser autant que possible leur voiture et de lui préférer les transports en commun, la marche ou le vélo pour rejoindre le site. Un service gratuit de navettes est d'ailleurs organisé entre la gare locale et l'écrin de verdure. Il sera disponible les 15, 16, 22, 23, 29, 30 avril et 1er mai de 09h00 à 20h00. Des deux-roues pourront aussi être empruntés gratuitement à la gare entre le 15 avril et le 1er mai.