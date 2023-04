Une entité de Braine-L'Alleud remporte 25.000 euros de fonds pour développer sa biodiversité

À Bois-Seigneur-Isaac, la vie est aussi sociale. Articulée autour d’activités agricoles (élevage et cultures), d’agroforesterie, d’apiculture, de maraîchage, de chasse et de gestion d’un patrimoine foncier et historique, autour de son très beau château du XVIIIe siècle. Bref : le petit village de campagne tel qu’on l’imagine sur une image d’Épinal.

C'est ce patrimoine rural qui vient d'être récompensé par la Fondation wallonne pour la conservation des habitats. Avec le "prix de l'environnement 2022 du Fonds Baillet Latour", doté de 25 000 euros, la fondation vise à aider les propriétaires privés à développer les niveaux de qualité de la biodiversité des territoires dont ils ont la gestion. Et c'est précisément le cœur du projet de l'association "Les Maillons de Bois-Seigneur-Isaac", qui œuvre au quotidien pour préserver le caractère rural du village, protéger et restaurer sa biodiversité. "Les Maillons, c'est un maillage écologique, mais aussi un maillage humain qui vise à ce que la gestion du patrimoine rural reste aux mains d'acteurs locaux grâce à une mutualisation des moyens et afin qu'il puisse être transmis aux générations futures", développe Thérèse Snoy, dont la famille, avec les Pussemier, une famille d'agriculteurs, a constitué les deux premiers maillons du projet. Projet qui relie des exploitants agricoles et des propriétaires fonciers et forestiers, depuis 2017. Et si ce petit monde peut parfois avoir des intérêts différents, tous poursuivent le même but : préserver ce patrimoine rural et son capital nature.

À Bois-Seigneur-Isaac, rien n'est imposé, mais tout est concerté. "On n'a par exemple pas de charte qui imposerait une agriculture bio, donne en exemple Eddy Pussemier, éleveur de vaches laitières et cultivateur. Mais c'est plutôt une agriculture de bon sens, qui veut aller vers moins de phyto et qui essaie de pratiquer de plus en plus le non-labour. Même si on a parfois des visions différentes, entre agriculteurs, on échange donc sur nos pratiques et si chacun ne prend qu'une seule chose, c'est déjà ça de gagné."