Outre ces deux recours déjà annoncés (par la commune d’Awans et par un riverain, le président du Comité Liege Air Propre), trois autres recours ont été introduits : un de la Région flamande, un autre par 12 communes du nord du pays et des Pays-Bas et un dernier par deux ASBL, Canopéa et Dryade, toutes deux actives dans la protection de l’environnement.

8 belges, 4 néerlandaises

Au sud du pays, seule la commune d’Awans a donc décidé de se “dresser” contre la décision régionale (lire ci-après). C’est peu.. Mais cela restait suffisant pour enclencher la procédure. Aujourd’hui, cette action n’est donc plus isolée, ce permis ne semblant pas satisfaire (non plus) nos voisins du nord.

Pour rappel, l’accord porte sur un développement des activités de Liege Airport, avec des limitations fixées à 55.000 mouvements par an en excluant les avions de moins de 34 tonnes et/ou de moins 19 passagers, qui représentent 15 % des mouvements actuels.

Au niveau des quotas sonores, les avions dont le quota de bruit par mouvement au décollage ne respecte pas les valeurs maximales requises seront interdits de décollage entre 23 h et 7 h, selon un système dégressif. Ces quotas seront établis à 30 à partir du 1er janvier 2024, 25 en 2025, 20 en 2030 et 13 en 2033.

Des restrictions que la Région flamande juge donc insuffisante… comme ces 12 communes, 8 belges et 4 néerlandaises. Il s’agit précisément des communes belges de Riemst, Bilzen, Gingelom, Heers, Hoeselt, Lanaken, Fourons et Tongres et des communes néerlandaises de Maastricht, Vaals et Eijsden-Margraten et Gulpen-Wittem.

Liaison polémique

Directement impactée par l’activité aéroportuaire, la Commune d’Awans avait précisé par la voix de son bourgmestre cet embarras majeur, lié aux nuisances sonores générées par l’augmentation des vols ; mais aussi cet autre point noir, à savoir cette liaison prévue entre Crisnée et Bierset et traversant l’entité d’Awans.

Dans son argumentaire, Bernard Gillon, président du Comité Liege Air Propre estime quant à lui que ce permis “viole des lois” ; à commencer par cette violation des engagements de la Région wallonne d’atteindre les objectifs climatiques fixés – Bernard Gillon évoque des émissions de CO2 liées au trafic aérien multipliées par 6. Le riverain évoque aussi ce master plan adopté pour le site de l’aéroport, “sans qu’aucune étude d’incidences environnementales n’ait été réalisée”. Ou encore l’absence de protection des eaux souterraines “alors qu’il y a une nappe sous le site dont les eaux sont destinées à la consommation” et le fait que les incidences liées au trafic routier sont encore à l’étude et laissées à l’appréciation des autorités locales.

Ces cinq recours ont donc été jugés suffisamment complets pour être examinés… C’est le travail que devra désormais fournir l’auditeur. S’ils sont effectivement recevables, ils seront envoyés à la Région qui fournira une réponse aux arguments développés. Les requérants auront alors une possibilité de réplique et, seulement après ces étapes, les avis seront transmis à l’auditeur qui tranchera. On parle d’un délai de plusieurs mois… au minimum.

Awans, seule commune wallonne à s’opposer au permis…

On évoquait les communes de Hannut et Donceel mais aussi celle de Fexhe-le-Haut-Clocher… et bien d’autres. Il n’en sera finalement rien. À l’issue du délai imparti pour introduire un recours, côté francophone, seule la commune d’Awans a donc effectué les démarches. Logique est-on tenté d’écrire puisque, comme l’indiquait récemment son bourgmestre Thibaut Smolders, il s’agit de la commune la plus proche et l’une des plus impactées par les activités de l’aéroport, sans parler de la liaison polémique prévue entre Bierset et Crisnée et qui doit traverser toute l’entité. Mais est-ce à dire que les nuisances générées par l’aéroport liégeois s’arrêtent après quelques kilomètres ? Ce n’est visiblement pas l’avis de la Région flamande ni de Maastricht qui se sont empressées d’introduire leur recours. En coulisses, on murmure donc que “la discipline de parti” a fortement “joué” dans les débats communaux et que les élus locaux n’ont pas voulu “froisser” leurs collègues régionaux. Rappelons que c’est fin janvier dernier que le Gouvernement wallon, PS-MR-Ecolo, s’accordait sur le renouvellement du permis unique après de rudes négociations… un permis qu’il conviendrait donc de ne plus discuter, politiquement (correct ?).