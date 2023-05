Insolite: une voiture coincée dans les escaliers du parvis de l’église d’Estinnes-au-Mont

Une situation cocasse... ©D.R.

La dame, qui se surnomme elle-même “Gaston Lagaffe”, n’a cela dit pas été blessée et son véhicule n’avait subi que quelques dégâts sur l’avant.

L’incident n’a pas nécessité l’intervention ni des services de police, ni de secours. C’est tout simplement Touring Secours qui est venu dépanner. “Il n’y a pas non plus de dégâts aux escaliers donc on en restera là de notre côté aussi”, confirme la bourgmestre.

Plus de peur que de mal donc pour cette automobiliste à qui, à coup sûr, on ne le fera pas deux fois.