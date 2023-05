Drame à Zaventem : un jeune homme décède percuté par un train après une bagarre, un autre entre la vie et la mort

Infrabel a signalé ce vendredi en fin de journée qu'” un accident de personnes” à la gare de Zaventem (non pas à l’aéroport de Bruxelles mais à hauteur de la gare située sur la ligne ferroviaire Bruxelles-Louvain) a perturbé le trafic ferroviaire entre Bruxelles-Nord et Louvain sur les quatre voies et dans les deux sens depuis 16h25.