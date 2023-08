La première soirée sans alcool ni drogue organisée à Bruxelles aura lieu dans cette célèbre boîte de nuit

Elle aura lieu le 14 septembre prochain et est pleine de promesses. Sur les lieux se trouveront des DJs mais aussi des expositions, des performances artistiques, des projections et même des tatoueurs. Énormément de divertissements pour tous les sorteurs qui s’y rendront ! “Un endroit pour les clubbeurs sobres, les technophiles, les punks, les rappeurs, les travestis, les freaks, les enfants des clubs, les rockers”, expliquent les organisateurs. Elle commencera à 18 heures et se terminera à 3 heures du matin.

La prévente coûte actuellement 9 euros en ligne et il faudra compter un euro supplémentaire si elle est achetée sur place.