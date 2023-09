400 euros, Waterloo propose une prime communale pour l’audit énergétique avant rénovation d’un logement

Concrètement, cette prime est octroyée pour tous les Waterlootois qui souhaitent rénover une partie de leur habitation en vue de diminuer leur consommation énergétique. La commune part d’un constat, certaines personnes évitent l’audit énergétique de l’habitation. La Région wallonne préconise de faire un audit pour bénéficier de ces “primes habitation”. Ces dernières couvrent une partie des coûts des travaux d’isolation, de chauffage, etc. Mais effectuer un audit du logement représente un coût supplémentaire de parfois plus de 1500 euros. Un frein pour certains candidats rénovateurs qui préfèrent éviter de le faire. Pourtant, cette étape permet de voir où sont les pertes les plus fortes mais aussi où créer une hiérarchie des besoins. “Parfois, les gens préfèrent refaire le toit, qui est un gros investissement. Alors que l’audit montrerait que le plus important, et le moins coûteux, est de remplacer les châssis, dans un premier temps” donne Raphaël Szuma en guise d’exemple. L’élu waterlootois rappelle également que cet audit est valable dans les deux ans, dès que les travaux sont entamés.

Quelques conditions sont, tout du moins, nécessaires pour obtenir la prime Pollec comme avoir déjà eu l’aval de la Région sur ses propres primes ou aides, doit être réalisée par un auditeur agréé par la région et l’administration communale se réserve le droit d‘effectuer une visite pour contrôler. Les demandeurs doivent s’adresser à l’administration communale dans les quatre mois après l’accord (avec preuve) d’octroi d’une prime venant de la région wallonne.

Depuis 2021, la commune de Waterloo, par le biais de la Convention des Maires, s’est engagée à atteindre la neutralité carbone sur son territoire. Et comme le répète l’adage : “la meilleure énergie est celle qu’on ne dépense pas”. C’est pourquoi la commune a adhéré au Plan d’Actions en faveur de l’Énergie Durable et du Climat (PAEDC) de la convention. Il vise la diminution de la consommation des combustibles fossiles grâce à l’isolation des bâtiments, la régulation des besoins et des processus, l’installation de système de production d’énergie renouvelable mais aussi la sobriété énergétique.

Pour cette première année, la commune de Waterloo, a acté, en mai dernier un budget de 50 000 euros pour ces primes. Le budget des primes pour l’année 2024 sera adapté en fonction des demandes des Waterlootois.