C’était plus particulièrement en ce qui concerne l’avis négatif rendu par la CCATM, la Commission communale consultative de l’aménagement du territoire et de la mobilité: "Je fais partie de la CCATM et, a-t-il explicité, je viens d’apprendre aujourd’hui qu’une personne qui y est fort représentative a de l’intérêt dans ce dossier, elle travaille pour quelqu’un qui s’y oppose. Elle a fort orienté les débats en CCATM et en a influencé l’avis, alors qu’il est de coutume qu’on s’écarte en pareil cas. Je lui demanderai sa démission, en CCATM."

Cela a suscité quelque émoi sur les bancs des élus, qui avaient à se prononcer non pas sur le projet mais sur la cession d’une partie de voirie (drève de Maison-Bois) à la Région "pour la sécurisation du carrefour, quelle qu’elle soit (cela, ce sont les étapes suivantes)", a insisté l’échevin de l’Urbanisme, Maxime Degey (MR).

Les élus ont néanmoins suspendu la séance à propos de ce "CCATM-gate" (l’expression vient de l’un d’eux) pour avoir des explications sur la personne en question, ce qui ne pouvait se faire qu’à huis clos (citer le nom de personnes n’est pas autorisé en séance publique).