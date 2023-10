La chute mortelle de Zoë du rocher du Hérou à Houffalize n'était pas accidentelle : son mari arrêté

Il y a un an, nos confrères de l’Avenir Luxembourg révélait que le parquet d’Anvers avait désigné un juge d’instruction pour enquêter sur ce dossier. Ce dernier vient d’ordonner l’arrestation du mari de la malheureuse victime Joeri Janssen de 36 ans pour meurtre, révèlent nos confrères du Nieuwsblad. L’homme nie en bloc.

Un comportement suspect

Alors que dans un tout premier temps, la thèse de l’accident avait été généralement validée, des doutes sont rapidement intervenus, dus essentiellement au comportement du mari de la victime dans les jours qui ont suivi le drame.

Le couple avait l’habitude de voyager à bord d’un camping-car et de prendre des photos dans la nature. L’accident était survenu tôt le matin du 2 novembre 2021 et l’homme avait d’initiative choisi de raconter les circonstances du drame à nos confrères du Laatste Nieuws dans les moments qui ont suivi.

"Zoë s’est mise en position au bord du rocher, attendant que je prenne les photos, avait-il expliqué. Mais elle m’a alors dit de faire attention à nos deux chiens qui s’approchaient du bord. Je me suis retourné vers eux et leur ai dit d’attendre. C’est ensuite que mon regard s’est redirigé vers Zoë, mais elle n’était plus là. Cela a dû arriver en même pas 5 secondes.

J’ai levé les yeux et n’ai constaté que le brouillard. J’ai crié après elle, mais je savais que c’était sans espoir",

Il donne la dernière photo-preuve de Zoë à la presse

Le corps sans vie de Zoë avait été retrouvé cinquante mètres plus bas. L’homme avait aussi expliqué au journaliste comment, se rendant compte à la morgue que le GSM de son épouse avait disparu, il avait été le rechercher à l’endroit même et avait confié à la presse pour publication la dernière photo de Zoë sur le rocher quelques secondes avant qu’elle bascule.

La famille ne croit pas à l’accident

C’est surtout la famille de la jeune dame qui a beaucoup douté de cette histoire. Elle s’était constituée partie civile. Selon le Nieuwsblad, l’ambiance au sein du couple n’était pas parfaite. Le fait que le veuf s’était rapidement remarié avait aussi apporté de l’eau au moulin de la famille en deuil.

Le juge d’instruction anversois était descendu il y a un an sur les lieux de même qu’un magistrat du parquet d’Anvers et des enquêteurs

Des policiers luxembourgeois avaient aussi été chargés d’interroger un témoin qui avait été un des premiers à découvrir le corps de la victime. Des éléments nouveaux apparus dernièrement dans l’enquête ont donc mené à l’arrestation du mari qui comparaîtra prochainement devant la chambre du conseil.