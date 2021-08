A la découverte d'un des lieux les plus secrets du Brabant wallon

Des centaines de sculptures, tableaux et pièces d'art en tout genre enfermés dans un coffre-fort, sous haute sécurité. Mais que font-ils là et pourquoi tant de mystères autour de ce hangar ? A l’occasion de son rendez-vous dominical "Dans le secret des lieux", La Libre vous emmène à l’intérieur de l'un des lieux les plus secrets du Brabant wallon.

C’est un entrepôt des plus banals. En arpentant le hangar gris, rien ne laisse penser qu’il abrite des trésors du patrimoine. Dans un recoin du bâtiment, une pièce renferme la collection d’art du Brabant wallon. Situé quelque part dans la province - sécurité oblige, on ne divulguera pas son emplacement exact - le lieu est bien protégé. Clés, codes et alarme assurent un accès très limité à la pièce.

Derrière les portes, on pourrait croire à un débarras : caisses et cartons meublent le sol en béton. Mais une fois les néons allumés, on aperçoit les chevalets, sculptures et tableaux sous papier bulle. Puis le regard se dirige au milieu de la pièce, où trône une étrange installation : un énorme coffre-fort en forme d'accordéon.

