Avec le recours refusé par le Ministre compétent, c’est le troisième échec de rang pour McDonald’s dans ce dossier. Mais il est encore trop tôt pour parler de K.-O. "On avait confiance en nos arguments dans ce dossier et le comité de recours ainsi que le ministre - qui a décidé de suivre l’avis du comité - nous ont donné raison, précise Christophe Hanin, l’échevin de l’Urbanisme. On a défendu notre point de vue et on a été entendu. On est donc très satisfait, même si on rappelle qu’on n’était pas opposé à ce projet parce que c’est McDonald’s, ni pour le cliché de la malbouffe, mais bien parce qu’il ne cadre pas avec l’aspect villageois que l’on désire pour les lieux. "