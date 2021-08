Joli succès pour la nacelle installée sur la place Émile de Lalieux à Nivelles (VIDEO)

Nivelles n’a pas de téléphérique mais vendredi, du côté de la place de Lalieux, on faisait tout de même la file pour s’envoyer en l’air. Comme nous l’avions annoncé dans ces colonnes, le patron du Malcolm, Raphaël Walravens, avait organisé devant son établissement la quatrième édition de Nivelles in The Sky. Une grue portant une nacelle emmenait les candidats au voyage à 45 mètres de hauteur.

Une attraction gratuite, pour animer de manière originale la place Émile de Lalieux. Evidemment, il ne fallait pas être sujet au vertige, d’autant qu’il y avait un petit vent qui, une fois dans les airs, se ressentait pas mal. Mais les candidats étaient nombreux dès 15 h. Comme Salih, venu de Court-Saint-Etienne avec sa famille pour tenter l’expérience.

« C’est mon épouse qui voulait, moi, j’ai un peu peur mais je me suis dit qu’il fallait essayer. Une fois en l’air, j’ai surtout regardé… mon fils qui était à côté de moi ! Mais ça va, il n’a rien dit ! »

Il y avait aussi beaucoup de Nivellois, comme ce grand-père de 71 ans, qui a pris place dans la nacelle avec son petit-fils. « C’est très chouette, on découvre Nivelles d’un autre point de vue, expliquait-il une fois de retour sur le plancher des vaches. On a repéré notre maison et la sienne, on a eu le temps de bien voir. Je n’ai pas du tout le vertige et il est monté avec moi sans problème. Si on peut servir d’exemple à ce niveau-là aussi, pourquoi pas ? »

Parmi les Aclots qui ont fait la file devant la grue vendredi, on trouvait aussi plusieurs mandataires dont le bourgmestre Pierre Huart, qui avait pris son appareil photo. « Je voulais surtout prendre les endroits où il y a des projets comme le site des Conceptionnistes, les Récollets, le site Chantrenne… Comme c’est le vent qui décide vers où se tourne la nacelle, je n’ai pas tout eu, mais c’était quand même très bien. Et c’est chouette aussi d’avoir des gens dynamiques qui se mobilisent et mobilisent les autres pour animer le centre-ville. »