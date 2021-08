Accueil Régions Brabant Un McDo envisagé au zoning de Wauthier-Braine: le bourgmestre pas inquiet pour la mobilité Le bourgmestre estime que la chaussée est capable d’accueillir du trafic supplémentaire. Ce que confirme l'étude de mobilité qui évoque une augmentation de 4% du trafic due au projet. © Asymetrie Sarkis Geerts Chef d'édition DH Brabant wallon







Après Braine-l’Alleud et Rixensart, McDonald’s envisage de s’implanter à Wauthier-Braine, sur l’ancien site du chocolatier Dolfin, en bordure de l’entrée et de la sortie de l’E19, en contrebas du viaduc et en face du Basic Fit. L’enseigne prévoit d’y développer un restaurant de...