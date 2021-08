Les équipes de Sans Collier sont intervenues mercredi après-midi pour un sauvetage de 24 animaux à Ramillies. Suite à une plainte, les équipes du refuge de Perwez se sont rendues sur place et ont constaté des conditions de vie problématiques. " Une grosse partie des animaux étaient détenus en permanence dans une remise , explique Sébastien De Jonge, directeur de Sans Collier. On a constaté des problèmes d'hébergement et de détention des animaux, qui ont entraîné des problèmes oculaires, et une maladie infectieuse chez plusieurs animaux. Des chats sont dans un état de maigreur, mais on devrait pouvoir tous les récupérer. Il était temps qu'on intervienne. "

Sauvetage d'une vingtaine d'animaux vivant dans des conditions problématiques à Ramillies

Au total, les équipes ont récupéré 19 chats, 3 chiens et 2 lapins. Les propriétaires ont accepté de faire un abandon volontaire des animaux. Le refuge n'a pas l'intention d'entamer des poursuites à leur encontre. " Il y a une prise de conscience, il s'agit ici de la conséquence de problèmes sociaux, donc la poursuite n'aurait pas beaucoup de sens. "

Les animaux seront soignés au refuge et bientôt mis à l'adoption.