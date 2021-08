Fête à plus de 500, bagarres et deux ados hospitalisés: week-end agité à Louvain-la-Neuve

Alors que les patrouilleurs ottintois n'y étaient plus intervenus depuis la fin du mois de juin, le parc de la Source a été le théâtre d'un important rassemblement de plusieurs centaines de jeunes.

"Ils devaient être plus de 500 étudiants, dont beaucoup venus des agglomérations environnantes, explique le commissaire Yves Lagrange. C'est un peu le même phénomène que celui auquel nous avons été confrontés en juin, sauf qu'ils sont venus fêter ici la fin des vacances, et plus la fin des examens?"

Vendredi en fin de soirée, une jeune fille âgée de 13 ans et un jeune homme de 16 ans, tous deux originaires de Rixensart, ont été victimes d'un coma éthylique. Les deux adolescents ont été transportés à l'hôpital.

Quelques heures plus tard, deux bagarres à coups de chaises et de bouteilles étaient signalées au même endroit. Tout semblait néanmoins terminé à l'arrivée des agents.