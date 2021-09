Quinze VTT pour découvrir les environs de l’abbaye de Villers-la-Ville

Pour les visiteurs, qu’ils soient des touristes venant de l’extérieur ou des habitants du coin, on peut déjà faire pas mal d’activités à l’abbaye de Villers et dans la campagne environnante. On se souvient d’ailleurs que durant le confinement, le problématique du parking s’est posée durant plusieurs semaines: tout le monde voulait s’aérer soit à l’intérieur du site cistercien qui restait accessible, soit sur les nombreux sentiers qui parcourent les bois et les champs dans les alentours.

C’est précisément cette affluence et la beauté de l’environnement qui a inspiré Mathieu Dejemeppe et Simon Trussart pour mettre sur pied un projet ambitieux. Les deux jeunes gens habitent dans le coin et sont déjà associés au sein de la société Denali Outdoor Event, laquelle propose des activités de team building pour les entreprises mais organise également la Sand Race de Mont-Saint-Guibert ainsi que les Air Games.

Les environs de l’abbaye étant aussi reconnus comme un des meilleurs « spots » pour le VTT en Brabant wallon, ils ont imaginé de louer sur place des vélos tout terrain. Et pour rendre l’activité accessible au plus grand nombre, l’idée était de proposer à la location des VTT électriques.

Des contacts ont été pris avec la commune et avec le syndicat d’initiative, et l’accueil a été enthousiaste.

« La location de VTT électrique permet aux personnes moins sportives, ou aux familles, de découvrir nos sentiers, se réjouit l’échevine villersoise du tourisme, Delphine Haulotte. C’est aussi une activité supplémentaire proposée sur place, en plus de tout ce qu’on peut faire déjà aujourd’hui à l’abbaye et dans les environs immédiats. »

Du côté du syndicat d’initiative de Villers-la-Ville, la présidente Martine Sierens est également emballée par le projet. Il a fallu finalement peu de temps à Mathieu Dejemeppe et à Simon Trussart pour trouver un accord avec les acteurs de terrain. Le SI a accepté de mettre à leur disposition un local situé à l’arrière du bâtiment où sont assurées les permanences touristiques.

Altitude 100 - en référence à l'altitude de Villers - est officiellement en ordre de marche: 15 VTT électriques pour adultes et deux pour les enfants seront proposés à la location dans le week-end prochain. Il suffit de les réserver en ligne sur le site www.altitude100.be, pour 45 euros la journée ou 70 euros la demi-journée, chaque samedi ou dimanche. Durant la semaine, Altitude 100 restera active mais proposera des activités de team building pour les sociétés.

