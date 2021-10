Accueil Régions Brabant Vider le bassin de la piscine de Braine-l'Alleud tous les deux ans ? "Un non-sens ", selon l'échevin des Sports Les gestionnaires de la nouvelle piscine estiment que l’obligation de vider le bassin tous les deux ans ne tient pas la route. ©EDA Vincent Fifi

Comme on le lira ci-contre, la piscine de Braine-l’Alleud, mise en service il y a un an, attire de plus en plus de monde. Mais les responsables ont découvert récemment que la législation régionale les oblige à vider complètement le bassin...