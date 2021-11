Accueil Régions Brabant La pratique du sport passe par le Covid Safe Ticket Pour rentrer dans une salle de sport, le Covid Safe Ticket est obligatoire. Illustration à Wavre. ©Eda Pascal JASSOGNE

Dès que l'on rentre dans l'enceinte du TC La Raquette à la Belle Voie à Wavre, le port du masque est obligatoire. Pour accéder au club house ou aux courts couverts, il faut en plus montrer patte blanche et valider son Covid Safe Ticket auprès des responsables du club house. " Il y a toujours quelqu'un. Nous organisons cela en interne, explique Éliane Monfils, la présidente du RTC La Raquette. Bien évidemment, une fois le CST contrôlé on peut enlever son masque à l'intérieur. De même on peut aussi l'enlever lorsque l'on joue au tennis." Des grands panneaux ont été installés à toutes les entrées du club. Pas moyen de passer à côté. " Nous avons aussi envoyé un courrier à tous nos membres, pour les prévenir des nouvelles règles d'accès. Cela ne dépend pas de nous et nous appliquons les règles en vigueur." Ceux qui ne sont pas vaccinés peuvent toujours venir au club, pour autant qu'ils portent...