Un grand jeu de piste gratuit est organisé toute la semaine sur le campus de Louvain-la-Neuve

Au programme : une vingtaine d'énigmes en lien avec les maths et la physique (mais accessibles à tout le monde).

Du 15 au 19 novembre, le Kotangente organise un grand jeu de piste gratuit à travers tout Louvain-la-Neuve. "Comme les énigmes sont étalées dans la ville, l'idée était de faire (re)découvrir Louvain-la-Neuve aux participants", nous explique Amaury Fierens, le responsable du jeu de piste. Mais ce n'est pas tout.

"Notre kot-à-projet propose normalement des remédiations gratuites en maths et en physique aux étudiants de BAC1. Mais il est aussi important pour nous de vulgariser ces deux matières qui peuvent paraître compliquées au premier abord. Les énigmes de notre jeu de piste portent donc sur les maths et la physique", explique-t-il. Mais que les enquêteurs se rassurent : les devinettes sont tout à fait accessibles à tout un chacun, même si la difficulté augmente au fur et à mesure du parcours.

Concrètement, tout le monde peut se prendre pour Sherlock Holmes et participer au jeu de piste. Il ne faut donc pas forcément être étudiant. Après inscription, l'équipe de participants recevra la localisation du premier QR code. La réponse les mènera au suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils aient résolus les 20 énigmes. "Le but est de retrouver El Famouso Chapkot, le chapeau des kots-à-projet", sourit l'organisateur du jeu de piste.

A la fin, de nombreux lots seront à gagner pour les meilleurs enquêteurs, mais ils seront annoncés en cours de semaine.

Les modalités d'inscription sont à retrouver sur la page de l'événement.