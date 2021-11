Les 24h vélo de Louvain-la-Neuve annulées

"Il s'agit d'une décision responsable et raisonnable", a expliqué le CSE Animations, en charge de l'organisation de l'événement, qui a pris cette décision après avoir rencontré les autorités communales et les forces de police de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. "Nous avons compris qu’en termes d’organisation, il serait très difficile, voire impossible d’avoir deux 24 heures vélo en 2022, en mars et en octobre."

Ce grand événement sportif et festif avait déjà été déplacé d'octobre 2021 à mars 2022. Au mois de mars se tiendra quand même un événement alternatif de plus petite ampleur. "Cette activité aura des aspects sportif, folklorique, culturel, associatif et festif, mais en termes d'ampleur, on sera très loin des 24 heures vélo", expliquent-ils via un communiqué.

Déjà annulée en octobre 2020 en raison du contexte sanitaire, la 43e édition des 24 heures vélo de Louvain-laNeuve se tiendra donc en octobre 2022. "Ce n'est pas parce qu'elles ont été annulées à deux reprises en deux ans que les 24 heures vélo vont disparaître."