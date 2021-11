À 24 ans, elle écope de 18 mois de prison ferme pour des vols à répétition à Louvain-la-Neuve

Dounia E. n’est pas venue s’expliquer, il y a un mois devant le tribunal correctionnel. Ex-habitante de Wavre désormais sans adresse officielle, elle connaît pourtant le chemin du palais de justice de Nivelles : elle y a déjà été condamnée plusieurs fois alors qu’elle était tout juste majeure. Aujourd’hui, elle a 24 ans et c’est pour une impressionnante série de vols qu’elle était citée aux côtés de David, son compagnon, et d’Arnaud S., autre vieille connaissance de la justice aclote.

La jeune Wavrienne fait plutôt dans l’éclectisme : elle était poursuivie pour un vol commis dans un kot, deux vols dans des voitures, une série de vols à l’étalage principalement pour faire main basse sur du tabac et des bouteilles d’alcool, deux vols de portefeuille, et deux vols de vélos qui ont été revendus pour obtenir de l’argent.

En 2018 et 2019, Ottignies et Louvain-la-Neuve constituaient ses terrains de chasse favoris, avec quelques incursions à Bruxelles, pour voler des pantalons dont elle avait laissé les dispositifs antivols dans la cabine d’essayage.

Le trajet en train lui a valu une prévention supplémentaire pour port public de faux nom. Voyageant sans titre de transport, elle a été épinglée par un accompagnateur de la SNCB et pour tenter d’échapper à l’amende, elle lui a présenté la carte d’identité… dérobée dans le kot d’une étudiante de Louvain-la-Neuve. La carte bancaire de la victime avait également été utilisée pour faire quelques paiements sans contact dans un magasin de nuit…

Dans son jugement, le tribunal suit les réquisitions et inflige à la prévenue, par défaut, dix-huit mois de prison ferme et une amende de 400 €. Son compagnon écope de huit mois et de la même amende. Le troisième larron, moins impliqué, prend quatre mois et 240 € d’amende.