Incendie d'origine criminelle près d'un centre commercial à Waterloo

Un incendie volontaire d'un conteneur a été perpétré lundi matin à proximité d'un centre commercial de Waterloo, a-t-on appris auprès de la police locale et de la zone de secours du Brabant wallon. Les pompiers brabançons wallons et les policiers waterlootois ont été appelés à intervenir lundi vers 4h00 du matin à l'arrière d'un complexe commercial situé le long de la chaussée de Bruxelles. Le feu avait été bouté à un conteneur. Les sapeurs ont travaillé durant une heure et demie à la circonscription du sinistre. Selon le chef de corps de la police locale, l'origine du sinistre est criminelle. L'exploitation des images des caméras de surveillance est en cours.