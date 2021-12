Le Tec adapte ses horaires et ses itinéraires dans le BW

Voici les principaux changements sur les lignes du Tec Brabant wallon à partir du 1er janvier.

Lignes adaptées

Lignes E2 Tubize-Nivelles et E9 Tubize-Braine-l'Alleud : Afin d'assurer une desserte similaire des lignes E2 et E9 entre Tubize et Haut-Ittre, les arrêts suivants sont désormais assurés par ces deux lignes : "Tubize, gare", "Clabecq, pont", "Clabecq, Rogissart", "Braine-le-Château, usines Meurice", "Braine-le-Château, rue Notre-Dame au Bois", "Braine-le-Château, rue des Dévoués" et "Haut-Ittre, ring". L'arrêt "Braine-le-Château, 4 Bras" n'est plus desservi par les lignes.

Ligne E5 Nivelles-Namur : Le bus E5 dessert désormais l'arrêt "Baisy-Thy, 4 Bras" afin de permettre les correspondances avec la ligne 365A (Bruxelles-Charleroi).

Ligne 35 Grez-Doiceau-Jodoigne : Les départs de Jodoigne vers Grez-Doiceau de 7 h 22 le mercredi et de 16 h 05 les autres jours de la semaine effectuent leur terminus à l'arrêt "Grez, place communale" au lieu de "Grez, poste". Pour les départs vers Jodoigne, le terminus reste "Grez, ancienne station".

Ligne 72 Baulers-Nivelles-Manage : Le bus de 15 h 43 de "Baulers, église" vers "Manage, gare" (arrivée à 16 h 24) prend son départ à l'arrêt "Baulers, chaussée de Bruxelles" afin de desservir l'école de Baulers à l'heure de sortie des élèves.

L’arrêt provisoire créé devant l’école de Baulers pendant la fermeture du pont SNCB de la rue Lossignol devient un arrêt officiel.

Horaires adaptés

Les lignes suivantes voient leurs horaires adaptés

Ligne 27 Chastre-Saint-Géry-Gembloux : Le départ de "Saint-Géry, église" de 7 h 18 vers "Chastre, dépôt" (arrivée à 7 h 35) est avancé à 7 h 15 afin d'améliorer la correspondance avec la ligne 52 à 7 h 37 à Chastre.

Ligne 51 Villers-la-Ville/Saint-Géry/Mont-Saint-Guibert/Louvain-la-Neuve : Le départ de "Louvain-la-Neuve, gare d'autobus" de 12 h 35 vers "Villers-la-Ville, abbaye" (arrivée à 13 h 26) est retardé à 12 h 38 afin de permettre aux clients de la ligne 20 qui arrivent à Louvain-la-Neuve à 12 h 37 de l'emprunter.

Le départ de 13 h 28 de "Villers-la-Ville, abbaye" vers "Saint-Géry, église" (arrivée prévue à 13 h 57) est retardé à 13 h 31.

Ligne 69 Nivelles/Bois-Seigneur-Isaac/Ittre/Braine-le-Château : Le départ de "Nivelles, gare" de 15 h 30 vers "Braine-le-Château, 4 Bras" (arrivée à 15 h 54) est avancé à 15 h 25, et ce, afin de permettre d'assurer le parcours suivant sur une autre ligne à l'heure.

Ligne 71 Manage-Nivelles-Soignies : Le départ de dédoublement de 7 h 15 à Feluy vers Soignies est avancé à 7 h 05 pour permettre aux voyageurs d'emprunter une correspondance avec la ligne 134 à Naast vers la Louvière.

Le départ de "Soignies, hôpital" de 16 h 18 vers "Nivelles, gare" (arrivée à 17 h 28) est retardé à 16 h 23 pour mieux correspondre aux horaires constatés sur le terrain.

Ligne 72 Baulers-Nivelles-Manage : Le parcours de "Manage, gare" de 16 h vers "Nivelles, gare" (arrivée à 16 h 27) est retardé à 16 h 15. Le bus est prolongé jusqu'à Baulers et revient ensuite à la gare de Nivelles afin de pouvoir ramener les élèves des écoles de Nivelles vers Baulers, sauf le mercredi.

En période scolaire, un nouveau parcours est créé à 8 h 20 de "Baulers, église" vers "Nivelles, gare" afin de permettre aux élèves de Baulers qui commencent les cours plus tard de rejoindre leur école.

Ligne 76 Nivelles-Portes de l'Europe : Le départ de "Nivelles, Joseph Luns" de 15 h 22 est avancé à 15 h 17 afin de permettre au bus de rejoindre son point de départ suivant à l'heure.

Pendant les vacances scolaires, le départ de "Nivelles, Joseph Luns" de 17 h 11 vers "Nivelles, gare" (arrivée à 17 h 20) est retardé à 17 h 20 en raison des retards réguliers enregistrés.

Ligne 77 Baulers-Nivelles (gare)-Shopping : Le départ de "Nivelles, Shopping" de 15 h 21 vers "Baulers, église" (arrivée à 15 h 51) est retardé à 15 h 29 afin de correspondre aux heures de sortie des écoles.

Ligne 122 Rhode-Saint-Genèse-Waterloo (Berlaymont) : Le départ de "Rhode-Saint-Genèse, forêt de Soignes" de 7 h 46 est retardé à 7 h 51 afin de mieux répartir les voyageurs entre les lignes 121 et 122.

Ligne 148 Gembloux-Landen : Le départ de "Perwez, place" de 15 h 52 vers "Gembloux, gare" (arrivée à 16 h 14) est avancé à 15 h 48 afin de garantir l'heure de départ du parcours suivant.

Ligne W Bruxelles/Brussel-Waterloo-Braine-l'Alleud : Le dimanche, le départ de 6 h 47 de "Braine-l'Alleud, gare" vers "Bruxelles, Midi" (arrivée à 7 h 39) est avancé à 6 h 45 afin de mieux correspondre à la réalité.