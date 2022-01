Maredsous accueillera le premier festival JMJ Belgium

C'est avec enthousiasme que les pastorales des jeunes francophones (qui rassemblent les jeunes catholiques sous le nom de Church4You) ont présenté un festival inédit, le JMJ Belgium, qu'elles organiseront à l'abbaye de Maredsous les 22 et 23 octobre prochains.

Le prétexte est celui de la tenue des Journées mondiales de la jeunesse qui rassemblent plusieurs fois par décennie des centaines de milliers de catholiques du monde entier. Durant l'été 2023, de telles journées mondiales se tiendront à Lisbonne. Pour que le plus grand nombre de jeunes belges puissent s'y retrouver, les pastorales des jeunes présenteront durant le week-end à Maredsous les différents moyens de s'y rendre. De nombreux groupes de jeunes, communautés chrétiennes, diocèses, ABSL et mouvements de jeunesse proposeront de partir avec eux. Le week-end sera donc le moment de découvrir les spécificités de chacune de ces "routes". "Certaines sont en effet plus spirituelles, d'autres plus sportives (camp itinérant à vélo, pèlerinage sur les chemins de St-Jacques-de-Compostelle…), d'autres davantage portées sur la découverte de la culture locale", expliquent Anaïs Guerin et Luc Mathues qui présentaient mercredi le festival à la presse. L'objectif est donc que le plus grand nombre de jeunes puissent découvrir comment partir et découvrir la "route" qui leur correspond le mieux.

Débats, sports et concerts

Pour autant, le week-end ne s'arrête pas à ce premier objectif. Après de longs mois de confinements, il a pour souhait de rassembler la jeunesse catholique du pays dans toute sa diversité, "en permettant aux participants de se rencontrer, de s'écouter, de cheminer ensemble, de prier et de célébrer", expliquent encore les organisateurs.

Pour ce faire, les journées seront rythmées par des temps de rencontres, de partage, des tournois de sport, des promenades, des ciné-débats, des concerts, (avec notamment la venue du groupe français de pop chrétien Holi) ou encore une veillée "Maredsous by night".

>>> Le week-end se tiendra à l’abbaye de Maredsous (Denée). Il rassemblera des jeunes de 16 à 35 ans. Infos : https://church4you.be