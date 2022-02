Chutes d’arbres et de branchages, voiries fermées… La tempête Eunice fait aussi des dégâts en Brabant wallon

La tempête Eunice sévit, ce vendredi après-midi, un peu partout en Belgique et donc aussi en Brabant wallon. Les vents très violents provoquent, notamment, des chutes d’arbre et mobilisent les services de secours.

Voici un aperçu non exhaustif des incidents et fermetures de voirie que l’on recense, ce vendredi après-midi, en Brabant wallon.

Perwez

La chaussée de Charleroi, entre Jodoigne et Perwez (Nationale 29), a été momentanément fermée, a annoncé le bourgmestre de Perwez, Jordan Godfriaux. Des arbres sont, en effet, tombés sur la voirie et le passage des véhicules est devenu impossible peu après la sortie de Perwez quand on se dirige vers Jodoigne. "La zone de secours, la police et le service technique communal sont en route", précise le maïeur perwézien.

Jodoigne

En raison de chute de branches et d’arbres sur la voirie, la Chaussée de Wavre est fermée entre la rue de la Hesserée et la rue de Sart-Mélin. Les équipes du service travaux sont sur place.

La Chaussée de Wavre en direction de Jodoigne est fermée à la circulation depuis le carrefour de la Chise suite à la chute d’un arbre sur la voirie à hauteur de Lathuy.

La Chaussée de Jodoigne (RN240) à hauteur de Sart-Mélin vers Jodoigne est fermée, a fait savoir la police. En cause, évidemment, des arbres tombés et d’autres qui présentent un risque de le faire.

Grez-Doiceau

Le Bois de Beausart (N240) ainsi que la rue Fond du Moulin sont fermés jusqu’au samedi 19 février à 8h00, a précisé la Commune de Grez-Doiceau.

Nivelles

En raison de fortes rafales de vent attendues sur notre pays, le Parc de la Dodaine est fermé à partir de 12h ce vendredi 18 février et jusqu’à nouvel ordre, a annoncé la Ville.

Orp-Jauche

Le Ravel sera fermé de vendredi 9h à samedi 9h sur Orp-Jauche en concertation avec les communes limitrophes. Il en va de même pour le parc de Jauche.

Un arbre est tombé à la sortie de Jandrain, en direction Jandrenouille. Le passage est donc impossible à cet endroit-là, en fin d’après-midi ce vendredi.

Court-Saint-Étienne

La chaussée est obstruée par des arbres sur la N275 entre la sortie N25 et l’entrée du village de Faux (Court-Saint-Étienne). La circulation des véhicules y est donc impossible, ce vendredi après-midi.

Villers-la-Ville

La RN 93 est bloquée suite à la chute d'un arbre entre Sart et les 4 bras, a annoncé le bourgmestre de Villers-la-Ville, Emmanuel Burton. "Les équipes font route. Il y a aussi quelques soucis de déplacements dans le bois Cochet et un arbre devra être abattu le long de la RN 275."

Rebecq

Un arbre est tombé Chemin de Ripain à Rebecq et entrave la circulation. Le Chemin de Ripain est fermé dans les deux sens et les pompiers sont à l’œuvre pour rétablir la circulation dans les meilleurs délais.

Walhain

Le bois de buis et la drève, rue Chèvequeue menant au centre du village de Walhain depuis la Nationale 4 ont été fermés à la circulation. Suite à la fermeture de la rue Chèvequeue, in BW a annoncé que le recyparc fermait également ses portes à partir de ce vendredi midi et jusqu’au samedi 19/02 à 10h00.