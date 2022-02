Caroline Boreux déclarée coupable de l'assassinat de sa fille devant les assises du Brabant wallon

Après plus de quatre heures de délibération, la cour d'assises du Brabant wallon a déclaré, vendredi après-midi, Caroline Boreux coupable de l'assassinat de sa fille, commis le 1er mars 2019 à Mont-Saint-Guibert.

Constatant qu'il existe un faisceau de présomption graves, précises et concordantes, la cour a estimé que l'accusée est coupable au-delà de tout doute raisonnable.

L'arrêt rendu relève les incohérences multiples et les contradictions dans la version livrée par l'accusée pour de disculper et relaie les doutes des experts à propos de ses trous de mémoire. La cour a fait siennes les conclusions de ces professionnels: le déni est un moyen, pour l'accusée, de sauvegarder son intégrité psychique.

Quant à la préméditation, l'arrêt indique qu'elle est établie en constatant que l'accusée a administré un médicament à sa fille de six ans, médicament dont les toxicologues ont expliqué qu'il fallait au moins un quart d'heure pour qu'il fasse effet. Durant ce temps, l'accusée n'a pas remis en cause son projet criminel alors qu'elle en avait la possibilité, et a étranglé son enfant.

Une fois le verdict de culpabilité prononcé, la cour a immédiatement entendu le réquisitoire sur la peine prononcée par l'avocat général Laurent Gérard.