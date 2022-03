Le millionnaire mystérieux enfin retrouvé : il s’agit d’une femme du Brabant wallon, elle n’avait joué que 2,5 €

Le dernier gagnant du "Shower of Millionaires" s’est enfin manifesté.

Depuis le 13 février dernier, la Loterie nationale était à la recherche du huitième gagnant de l'action Shower of Millionaires du vendredi 21 janvier. L'appel lancé par l'institution dans la presse et sur ses propres canaux a porté ses fruits, puisque la gagnante s'est présentée dans les bureaux de la Loterie. "Il s'agit d'une habitante de la province du Brabant wallon qui est désormais plus riche d'un million d'euros", indique la Loterie.

Lors du tirage du 21 janvier, 100 millionnaires avaient été désignés, dont 8 en Belgique. Pour remporter le million, il ne fallait pas deviner les chiffres du tirage, mais simplement détenir l’un des codes gagnants du My Bonus repris sur le ticket.

"Sept heureux gagnants sont très rapidement venus réclamer leur gain de 1 000 000 € mais le huitième s’est quelque peu fait attendre. Jusqu’à maintenant donc. Notre huitième gagnant est une femme âgée de 35 à 44 ans originaire de la province du Brabant wallon. Elle a joué à EuroMillions le 21 janvier dans une librairie de Louvain-la-Neuve pour le montant minimum de 2,5 €. Elle s’est présentée plus tôt dans la semaine à Bruxelles avec le ticket de jeu gagnant comportant le bon code My Bonus."

La gagnante, dont l'anonymat est garanti par la Loterie, a indiqué qu'elle jouait de temps en temps au Lotto ou à EuroMillions à des occasions spéciales et qu'elle avait donc expressément joué pour l'action Shower of Millionaires de la Loterie.

"Elle a vu passer un premier appel de la Loterie nationale dans la presse wallonne mais n’y avait pas prêté attention étant donné qu’elle avait déjà vérifié ses cinq numéros et ses deux étoiles et qu’ils ne s’étaient pas avérés gagnants. Ce n’est que quand la Loterie a exceptionnellement publié le code My Bonus gagnant qu’elle a réalisé qu’il s’agissait d’un code supplémentaire que l’on reçoit gratuitement avec chaque combinaison jouée. Elle a alors constaté, à sa grande surprise, que le code inscrit sur son ticket de jeu correspondait à celui mentionné dans la presse. Un coup de fil passé à la cellule d’accompagnement des gagnants de la Loterie nationale lui a ensuite rapidement apporté confirmation."

Avec l'apparition de cette gagnante du Brabant wallon, les huit nouveaux millionnaires belges sont désormais connus. Il s'agit de cinq femmes et de trois hommes. "Trois de ces huit chanceux proviennent de Wallonie : deux de la province du Hainaut et une du Brabant wallon, donc. En Flandre, le sort a été favorable à des joueurs de presque toutes les provinces flamandes : deux en province d'Anvers, un dans le Limbourg, un en Flandre-Orientale et, pour terminer, la province de Flandre-Occidentale compte, elle aussi, un nouveau millionnaire EuroMillions."