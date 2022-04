En Brabant wallon, le réseau Tec est perturbé en raison d'une grève spontanée

Un mouvement de grève est en cours lundi matin dans certains dépôts TEC des provinces du Brabant wallon et du Hainaut (Mons et le Hainaut occidental plus précisément) et de la région de Charleroi, informe la société wallonne de transports en commun. Les réseaux de Liège-Verviers et de Namur Luxembourg ne sont pas perturbés et circulent normalement, précise la société.

Les lignes précisément touchées sont précisées sur le site www.letec.be. Pour le Brabant wallon, cliquez ici : lignes supprimées en Brabant wallon.