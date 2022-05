Meutre de Christine à Mont-Saint-Guibert : Un jeune suspect sous mandat d'arrêt

Le corps sans vie d'une habitante de Mont-Saint-Guibert, née en 1958, a été découvert mercredi soir vers 20h00 à son domicile. La dame y vivait vraisemblablement seule.

Des blessures sur le corps de la victime ont laissé apparaître des traces de coup portés par un objet contondant. La thèse de l'homicide a dès lors été immédiatement privilégiée par les autorités judiciaires et un juge d'instruction a été saisi.

Un homme né en 1999 et domicilié à Mont-Saint-Guibert a été identifié comme suspect et interpellé jeudi. En aveu des faits qui lui sont reprochés, l'individu a été inculpé de meurtre et de vol. Il a été placé sous mandat d'arrêt et écroué.

Les motivations du présumé meurtrier restent à déterminer.