La plage de retour à Louvain-la-Neuve pour un mois à partir de jeudi

Louvain-la-Plage reviendra dès jeudi avec ses 300 tonnes de sables, ses bars éphémères, ses palmiers et ses transats, sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve. Cette plage de 1.200 mètres carrés sera ouverte du lundi au dimanche, de 10 h du matin à minuit, jusqu'au 31 juillet.

Un programme d'activités a été élaboré et comprend des spectacles pour les enfants, des artistes de rue, des lectures de contes, des initiations sportives, des concerts, etc. Toutes les animations sont proposées gratuitement, excepté le parcours d'accrobranche (4 euros par parcours) et l'utilisation des cuistax (1 euro pour 30 minutes).

L'espace consacré à Louvain-la-Plage comprend des petites cabanes en bois en bord de plage où les visiteurs pourront acheter des crèmes glacées et des jus de fruits ou se procurer des jeux de plage mis à leur disposition. Une centaine de transats seront en libre service et des parasols permettent de se protéger du soleil. Deux bars de plage seront également installés le temps de l'événement, proposant des terrasses avec vue sur le sable.

Tous les jeudis et les samedis soir seront proposées des "soirées cerises" avec de petits concerts. Le programme complet des activités est consultable sur le site internet www.louvainlaplage.com. Parmi les partenaires de Louvain-la-Plage, qui proposeront des animations en collaboration avec les organisateurs, figurent la Ligue Braille, l'Unicef, le championnat du monde de Scrabble, la maison du développement durable et le Musée de l'eau et de la fontaine.